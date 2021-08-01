Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал Олимпиады с первого места в группе

Мужская сборная России по волейболу одолела команду Туниса в матче заключительного тура группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась победой команды финского специалиста Туомаса Саммелвуо в трёх партиях — 3–0 (25:20, 25:22, 25:16).

Самым результативным на площадке был Максим Михайлов. Волейболист, который на церемонии открытия Игр нёс флаг ОКР, набрал 15 очков. Дмитрий Волков принёс команде 10 баллов.

По итогам группового турнира россияне вышли в четвертьфинал с первого места, одержав четыре победы в пяти матчах. Наши волейболисты уступили только соперникам из Франции.