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Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал Олимпиады с первого места в группе

В матче за выход в полуфинал команда финского специалиста Туомаса Саммелвуо встретится с канадцами. Матч состоится во вторник, 3 августа.

1 августа, 07:12
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по волейболу одолела команду Туниса в матче заключительного тура группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась победой команды финского специалиста Туомаса Саммелвуо в трёх партиях — 3–0 (25:20, 25:22, 25:16).

Самым результативным на площадке был Максим Михайлов. Волейболист, который на церемонии открытия Игр нёс флаг ОКР, набрал 15 очков. Дмитрий Волков принёс команде 10 баллов.

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По итогам группового турнира россияне вышли в четвертьфинал с первого места, одержав четыре победы в пяти матчах. Наши волейболисты уступили только соперникам из Франции.

В четвертьфинале россияне встретятся со сборной Канады, занявшей четвёртое место в другой группе. Матч состоится во вторник, 3 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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