"Популистский приём": РУСАДА отреагировало на требование США обнародовать результаты допинг-тестов российских атлетов
По его словам, в USADA хотят поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов осудил главу антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, потребовавшего обнародовать результаты допинг-тестов участвующих в Олимпиаде российских спортсменов. Об этом сообщает РИА "Новости".
"К сожалению, коллега не знает, что Всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлён антидопинговым агентством о необходимости сдать тест. Именно каждый спортсмен. Допинг-тестирование основано на принципе вероятностной выборки, учитывающей критерии риска употребления запрещённых препаратов", — заявил Буханов.
По его словам, РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории североамериканского континента. Буханов считает, что своим заявлением Тайгарт ставит под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов. Он заявил, что американец не имел права говорить, что Россия продолжает скрывать мошенников и санкции против неё являются фарсом.
"Данная фраза является типичным примером аксиоматичности логического абсурда с эмоциональной подоплёкой. Это именно всего лишь популистский приём утверждения несуществующего и игнорирования очевидного. Очень жалко, что такого уровня руководители позволяют себе делать подобные умозаключения", — сказал глава РУСАДА.
Ранее Лайф рассказывал, что на Олимпиаде в Токио против России начали настоящую войну. Сначала обвинения в адрес наших атлетов звучали от отдельных журналистов и болельщиков в соцсетях, а затем подключились ведущие спортсмены и крупнейшие СМИ.
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