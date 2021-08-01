Гимнаст Нагорный из-за серьёзной ошибки остался без медали в вольных упражнениях на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный занял седьмое место в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, набрав 13,066 балла.

В финале он выступал первым и допустил серьёзную ошибку во время одного из приземлений.

Золото завоевал представитель Израиля Артём Долгопят (14,933). Серебряным призёром стал Райдерли Сапата из Испании (14,933), уступивший сопернику по дополнительным показателям. Третьим стал китаец Сяо Жотэн (14,766).