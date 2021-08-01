НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гимнаст Нагорный из-за серьёзной ошибки остался без медали в вольных упражнениях на Олимпиаде

Ранее он завоевал золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье.

1 августа, 08:39
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский гимнаст Никита Нагорный занял седьмое место в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, набрав 13,066 балла.

В финале он выступал первым и допустил серьёзную ошибку во время одного из приземлений.

Есть третье золото: Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Есть третье золото: Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Золото завоевал представитель Израиля Артём Долгопят (14,933). Серебряным призёром стал Райдерли Сапата из Испании (14,933), уступивший сопернику по дополнительным показателям. Третьим стал китаец Сяо Жотэн (14,766).

Ранее на Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1