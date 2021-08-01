В МОК обсудят заявление главы USADA, призвавшего обнародовать результаты допинг-тестов российских атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен обсудить заявление президента антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович.

Вчера было опубликовано открытое письмо Тайгарта, где он заявил, что, по сути, ситуация с допингом в российском спорте никак не изменилась, а представители МОК и WADA просто "пускают пыль в глаза", заявляя о санкциях в отношении РФ. Кроме того, глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов наших атлетов общедоступными.

"Сегодня каждый может делать такие заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном соотношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А то, что господин Тайгарт думает и говорит, — это, думаю, реакция на слова американского пловца Райана Мёрфи. Конечно, мы будем обсуждать эту ситуацию", — сказал Лалович.