Российский боксёр Замковой завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский боксёр Андрей Замковой стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале он уступил кубинцу Роньелю Иглесиасу со счётом 0:5.

В боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Замковой автоматически стал обладателем бронзы.

Также бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал российский боксёр Имам Хатаев. Он уступил в полуфинале британцу Бенджамину Уиттекеру.