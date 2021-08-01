Российский боксёр Замковой завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио
Для сборной России это уже 39-я награда, наша страна держится на пятом месте в командном зачёте.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский боксёр Андрей Замковой стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 кг.
В полуфинале он уступил кубинцу Роньелю Иглесиасу со счётом 0:5.
В боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Замковой автоматически стал обладателем бронзы.
Также бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал российский боксёр Имам Хатаев. Он уступил в полуфинале британцу Бенджамину Уиттекеру.
Всего у сборной России на данный момент 39 медалей на Олимпиаде в японской столице (11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут пятыми, уступая только Китаю, США, Японии и Австралии.
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