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Российский боксёр Замковой завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Для сборной России это уже 39-я награда, наша страна держится на пятом месте в командном зачёте.

1 августа, 09:31
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский боксёр Андрей Замковой стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале он уступил кубинцу Роньелю Иглесиасу со счётом 0:5.

В боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Замковой автоматически стал обладателем бронзы.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Также бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал российский боксёр Имам Хатаев. Он уступил в полуфинале британцу Бенджамину Уиттекеру.

Всего у сборной России на данный момент 39 медалей на Олимпиаде в японской столице (11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут пятыми, уступая только Китаю, США, Японии и Австралии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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