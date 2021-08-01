Российский боксёр Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль
Его следующим соперником будет двукратный призёр Олимпийских игр кубинец Ласаро Альварес. Бой состоится во вторник, 3 августа.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский боксёр Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг.
В четвертьфинале он одолел Цэндбаатара Эрдэнэбатына из Монголии. Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу нашего спортсмена.
Следующим соперником Батыргазиева будет двукратный призёр Олимпийских игр кубинец Ласаро Альварес. Бой состоится во вторник, 3 августа.
Отметим, что в боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Батыргазиев в любом случае увезёт с Игр медаль — как минимум бронзу.
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