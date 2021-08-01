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Российский боксёр Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Его следующим соперником будет двукратный призёр Олимпийских игр кубинец Ласаро Альварес. Бой состоится во вторник, 3 августа.

1 августа, 09:11

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский боксёр Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг.

В четвертьфинале он одолел Цэндбаатара Эрдэнэбатына из Монголии. Поединок завершился со счётом 3:2 в пользу нашего спортсмена.

Следующим соперником Батыргазиева будет двукратный призёр Олимпийских игр кубинец Ласаро Альварес. Бой состоится во вторник, 3 августа.

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Отметим, что в боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Батыргазиев в любом случае увезёт с Игр медаль — как минимум бронзу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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