Гимнастка Ильянкова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова заняла второе место в упражнении на брусьях на Олимпиаде в Токио. В финале она показала результат 14,833 балла.

Победу одержала Нина Дервал из Бельгии, получившая от судей 15,200 балла. Третьей стала представительница США Суниса Ли (14,500).

Ещё одна россиянка Ангелина Мельникова заняла восьмое место. За своё выступление она получила 13,066 балла.

Ранее Мельникова в составе сборной России победила в командных соревнованиях. На её счету также бронза в личном многоборье. Ильянкова в командном турнире участия не принимала.