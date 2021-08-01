Гимнастка Мельникова заняла пятое место в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио
Победу одержала бразильянка Ребека Андраде, ранее выигравшая золото и в личном многоборье.
Фото © Олимпийский комитет России
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала пятой в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. В финале он показала результат 14,683 балла.
Победу одержала бразильянка Ребека Андраде, ранее выигравшая золото и в личном многоборье. Судьи поставили ей 15,083 балла.
Серебряную награду завоевала Микейла Скиннер из США (14,916). Третье место заняла представительница Южной Кореи Ё Со Чжон (14,733). Ещё одна россиянка Лилия Ахаимова показала шестой результат (14,666).
Ранее Мельникова и Ахаимова в составе сборной России победили в командных соревнованиях. На счету Мельниковой также бронза в личном многоборье.
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