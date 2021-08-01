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Российский боксёр Бакши вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Его следующим соперником будет бразилец Эберт Консейсао. Бой состоится в четверг, 5 августа.

1 августа, 10:00
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский боксёр Глеб Бакши вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг.

В четвертьфинале он одолел Дэррелла Валсэйнта-младшего, представляющего Гаити. Поединок завершился со счётом 5:0 в пользу нашего спортсмена.

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Следующим соперником Бакши будет бразилец Эберт Консейсао. Бой состоится в четверг, 5 августа.

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В боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Бакши в любом случае увезёт с Игр медаль — как минимум бронзу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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