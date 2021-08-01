Российский боксёр Бакши вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль
Его следующим соперником будет бразилец Эберт Консейсао. Бой состоится в четверг, 5 августа.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский боксёр Глеб Бакши вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг.
В четвертьфинале он одолел Дэррелла Валсэйнта-младшего, представляющего Гаити. Поединок завершился со счётом 5:0 в пользу нашего спортсмена.
Следующим соперником Бакши будет бразилец Эберт Консейсао. Бой состоится в четверг, 5 августа.
В боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Бакши в любом случае увезёт с Игр медаль — как минимум бронзу.
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