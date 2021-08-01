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Гимнасту Белявскому не хватило 67 тысячных балла до медали на Олимпиаде в Токио

Первое место занял Макс Уитлок из Великобритании, вторым стал Ли Чи-Кай из Тайваня.

1 августа, 10:38
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский гимнаст Давид Белявский занял четвёртое место в упражнении на коне на Олимпиаде в Токио. В финале он показал результат 14,833 балла.

До бронзовой медали ему не хватило 67 тысячных балла. В итоге третьим стал японец Кадзума Кайя (14,900).

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Золотую награду завоевал Макс Уитлок из Великобритании (15,583 балла). Вторым стал тайванец Ли Чи-Кай (15,400).

Ранее на Олимпиаде в Токио Белявский в составе сборной России завоевал золото в командных соревнованиях.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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