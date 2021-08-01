Российский боксёр Верясов не смог выйти в полуфинал Олимпиады и остался без медали

Российский боксёр Иван Верясов не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 91 кг.

В четвертьфинале он уступил Камшыбеку Кункабаеву из Казахстана. Бой завершился поражением нашего спортсмена на счётом 1:4.

Помимо Кункабаева в четвёрку сильнейших пробились Баходир Жалолов из Узбекистана, британец Фрейзер Кларк и представитель США Ричард Торрез. Полуфиналы состоятся в среду, 4 августа. Поединок за золото пройдёт в воскресенье, 8 августа.