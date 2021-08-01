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Российский боксёр Верясов не смог выйти в полуфинал Олимпиады и остался без медали

Награды разыграют представители Узбекистана, Великобритании, США и Казахстана.

1 августа, 10:55

Фото © ТАСС / АР / Frank Franklin II

Российский боксёр Иван Верясов не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 91 кг.

В четвертьфинале он уступил Камшыбеку Кункабаеву из Казахстана. Бой завершился поражением нашего спортсмена на счётом 1:4.

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Помимо Кункабаева в четвёрку сильнейших пробились Баходир Жалолов из Узбекистана, британец Фрейзер Кларк и представитель США Ричард Торрез. Полуфиналы состоятся в среду, 4 августа. Поединок за золото пройдёт в воскресенье, 8 августа.

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В олимпийском боксе не предусмотрены бои за бронзовые медали. Их получают оба спортсмена, проигравшие в полуфинале.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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