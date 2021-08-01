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Российские рапиристы выиграли серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Для сборной России награда стала 42-й на соревнованиях в японской столице.

1 августа, 11:59
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Мужская сборная России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио.

В финале против французов в составе нашей сборной выступали братья-близнецы Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Тимур Сафин. В роли запасного выступал Владислав Мыльников.

Решающий поединок завершился со счётом 45:28 в пользу французов. Олимпийскими чемпионами стали Эрванн ле Пешу, Энцо Лефор, Жюльен Мартен и Максим Поти.

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По ходу турнира сборная России победила в четвертьфинале Гонконг (45:39). В полуфинале наши спортсмены одолели команду США (45:41).

Всего у сборной России на данный момент 42 медали на токийской Олимпиаде (11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут на пятой позиции, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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