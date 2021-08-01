Российские рапиристы выиграли серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио.

В финале против французов в составе нашей сборной выступали братья-близнецы Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Тимур Сафин. В роли запасного выступал Владислав Мыльников.

Решающий поединок завершился со счётом 45:28 в пользу французов. Олимпийскими чемпионами стали Эрванн ле Пешу, Энцо Лефор, Жюльен Мартен и Максим Поти.

По ходу турнира сборная России победила в четвертьфинале Гонконг (45:39). В полуфинале наши спортсмены одолели команду США (45:41).