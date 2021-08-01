Венесуэльская прыгунья победила на Олимпиаде, побив мировой рекорд спортсменки с Украины
Для южноамериканской страны золото стало первым на Играх в Токио.
Фото © Пресс-служба "Токио-2020"
Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас стала олимпийской чемпионкой, победив рекорд на Играх в Токио в тройном прыжке.
25-летняя спортсменка показала результат 15,67 метра. При этом она побила мировой рекорд украинки Инессы Кравец, в 1995 году прыгнувшей на чемпионате мира в шведском Гётеборге на 15,50 метра.
Серебро завоевала Патрисия Мамона из Португалии (15,01). Бронзовую медаль выиграла испанка Ана Пелетейро (14,87). Россиянки в этом виде программы не выступали.
Для Венесуэлы золото Рохас стало первым на Олимпиаде в Токио. Также у команды есть три серебряные награды.
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