Борец Угуев вышел в финал Олимпиады в Токио и гарантировал себе серебро
В решающей схватке он встретится с представителем Индии Рави Кумаром Дахией.
Фото © Getty Images / AP Photo / Anvar Ilyasov
Российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов.
В полуфинале он был сильнее представителя Ирана Резы Атри — 8:3. Таким образом, Угуев гарантировал себе как минимум серебряную медаль Игр в Токио.
В решающей схватке Заур Угуев встретится с представителем Индии Рави Кумаром Дахией. Встреча состоится в четверг, 5 августа.
Олимпиада-2020. Главное по теме
"Без симптомов": В ОКР рассказали Лайфу о состоянии заразившейся коронавирусом каратистки Чернышевой
сегодня в 07:48
Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса
сегодня в 06:45
На Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом
сегодня в 04:40
Комментариев: 0