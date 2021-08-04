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Борец Угуев вышел в финал Олимпиады в Токио и гарантировал себе серебро

В решающей схватке он встретится с представителем Индии Рави Кумаром Дахией.

4 августа, 09:45
<p>Фото © Getty Images / AP Photo / Anvar Ilyasov</p>

Фото © Getty Images / AP Photo / Anvar Ilyasov

Российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В полуфинале он был сильнее представителя Ирана Резы Атри — 8:3. Таким образом, Угуев гарантировал себе как минимум серебряную медаль Игр в Токио.

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В решающей схватке Заур Угуев встретится с представителем Индии Рави Кумаром Дахией. Встреча состоится в четверг, 5 августа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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