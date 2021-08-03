Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио.

В решающей схватке он победил Артура Алексаняна из Армении. Поединок завершился со счётом 5:1 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые награды в этой весовой категории завоевали поляк Тадеуш Михалик и представитель Ирана Мохаммади Сарави.