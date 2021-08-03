Вернулись на пятое место по медалям: Борец Евлоев выиграл золото на Олимпиаде в Токио
Награда стала для сборной России 52-й на Играх в японской столице. В общекомандном зачёте нашим спортсменам удалось опередить Великобританию.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио.
В решающей схватке он победил Артура Алексаняна из Армении. Поединок завершился со счётом 5:1 в пользу нашего спортсмена.
Бронзовые награды в этой весовой категории завоевали поляк Тадеуш Михалик и представитель Ирана Мохаммади Сарави.
Всего сборная России выиграла на Олимпиаде в Токио уже 52 медали (13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены вернулись на пятую позицию, опередив Великобританию. Впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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