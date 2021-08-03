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Вернулись на пятое место по медалям: Борец Евлоев выиграл золото на Олимпиаде в Токио

Награда стала для сборной России 52-й на Играх в японской столице. В общекомандном зачёте нашим спортсменам удалось опередить Великобританию.

3 августа, 11:47
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио.

В решающей схватке он победил Артура Алексаняна из Армении. Поединок завершился со счётом 5:1 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые награды в этой весовой категории завоевали поляк Тадеуш Михалик и представитель Ирана Мохаммади Сарави.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

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Всего сборная России выиграла на Олимпиаде в Токио уже 52 медали (13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены вернулись на пятую позицию, опередив Великобританию. Впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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