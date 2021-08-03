Бегунья Тимановская рассказала о желании вернуться в Белоруссию
Она также сообщила, что ей предлагали остаться в Японии и рассказывали, как получить гражданство страны.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью Mash рассказала о своём желании вернуться в Белоруссию, правда, сделать она это хочет не сейчас.
"В Белоруссию хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь", — подчеркнула Тимановская.
По словам Тимановской, её поддерживают её белорусский тренер и другие жители страны, а также помощь ей предлагали с Украины. Кроме того, Тимановской предлагали остаться в Японии и даже рассказали, как получить гражданство страны, однако она отказалась.
Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.
Комментариев: 1
Она наверное хочет вернуться, когда Беларусь войдет в состав России.