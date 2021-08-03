Бегунья Тимановская рассказала о желании вернуться в Белоруссию

Легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью Mash рассказала о своём желании вернуться в Белоруссию, правда, сделать она это хочет не сейчас.

"В Белоруссию хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь", — подчеркнула Тимановская.

По словам Тимановской, её поддерживают её белорусский тренер и другие жители страны, а также помощь ей предлагали с Украины. Кроме того, Тимановской предлагали остаться в Японии и даже рассказали, как получить гражданство страны, однако она отказалась.