НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бегунья Тимановская рассказала о желании вернуться в Белоруссию

Она также сообщила, что ей предлагали остаться в Японии и рассказывали, как получить гражданство страны.

3 августа, 11:02
6786
<p>Фото © Instagram / kristi_timanovskaya</p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью Mash рассказала о своём желании вернуться в Белоруссию, правда, сделать она это хочет не сейчас.

"В Белоруссию хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь", — подчеркнула Тимановская.

По словам Тимановской, её поддерживают её белорусский тренер и другие жители страны, а также помощь ей предлагали с Украины. Кроме того, Тимановской предлагали остаться в Японии и даже рассказали, как получить гражданство страны, однако она отказалась.

Без флага и гимна: Как выходка бегуньи Тимановской может убить спорт в Белоруссии

Без флага и гимна: Как выходка бегуньи Тимановской может убить спорт в Белоруссии

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Василий Бирюковсегодня в 11:46

Она наверное хочет вернуться, когда Беларусь войдет в состав России.

Выбор редакции

Синхронистки не должны подвести : Расписание 12-го дня Олимпиады в Токио

сегодня в 16:46

"Отдохну и снова в бой": Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере

сегодня в 16:23

Красноярский силач отбуксировал пассажирский "боинг" на 17 метров и установил рекорд

сегодня в 18:02

В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона

сегодня в 19:25

В Турции из больницы выписали 15 пострадавших в ДТП россиян

сегодня в 19:12

Новости партнеров

Layer 1