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Белорусская бегунья Тимановская рассказала о возможной помощи от Польши

Кроме того, она сообщила, что ей не поступало никаких угроз из родной страны, а с её здоровьем сейчас всё в порядке.

3 августа, 10:47
<p>Фото © Instagram / kristi_timanovskaya</p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая стала героиней самого крупного скандала на Олимпиаде в Токио, в интервью Mash рассказала о помощи, которую ей предложили в Посольстве Польши.

"Встреча с представителями Польши прошла отлично. Они сказали, что помогут. Обещали, что, если хотите остаться и тренироваться, — будут условия", — заявила Тимановская.

CAS отклонил запрос белорусской бегуньи Тимановской на допуск к Олимпиаде в Токио

CAS отклонил запрос белорусской бегуньи Тимановской на допуск к Олимпиаде в Токио

Она также подчеркнула, что ей не поступало никаких угроз из Белоруссии, а с её здоровьем сейчас всё хорошо.

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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