Белорусская бегунья Тимановская рассказала о возможной помощи от Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая стала героиней самого крупного скандала на Олимпиаде в Токио, в интервью Mash рассказала о помощи, которую ей предложили в Посольстве Польши.

"Встреча с представителями Польши прошла отлично. Они сказали, что помогут. Обещали, что, если хотите остаться и тренироваться, — будут условия", — заявила Тимановская.

Она также подчеркнула, что ей не поступало никаких угроз из Белоруссии, а с её здоровьем сейчас всё хорошо.