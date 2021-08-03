Белорусская бегунья Тимановская рассказала о возможной помощи от Польши
Кроме того, она сообщила, что ей не поступало никаких угроз из родной страны, а с её здоровьем сейчас всё в порядке.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая стала героиней самого крупного скандала на Олимпиаде в Токио, в интервью Mash рассказала о помощи, которую ей предложили в Посольстве Польши.
"Встреча с представителями Польши прошла отлично. Они сказали, что помогут. Обещали, что, если хотите остаться и тренироваться, — будут условия", — заявила Тимановская.
Она также подчеркнула, что ей не поступало никаких угроз из Белоруссии, а с её здоровьем сейчас всё хорошо.
Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.
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