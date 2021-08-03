Гимнаст Нагорный выиграл бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде
Награда стала 51-й для сборной России на Играх в японской столице. В медальном зачёте наша команда идёт на шестой позиции.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский гимнаст Никита Нагорный занял третье место в упражнении на перекладине на Олимпиаде в Токио, набрав 14,533 балла.
Победу одержал японец Дайки Хасимото, получивший от судей 15,066 балла. Вторым стал Тин Србич из Хорватии (14,900).
Ранее на Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье.
Всего сборная России выиграла на Олимпиаде в Токио уже 51 медаль (12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают шестую позицию, впереди — Китай, США, Япония, Австралия и Великобритания.
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