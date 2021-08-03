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Российский бегун Шубенков снялся с забега на Олимпиаде в Токио

Ранее из-за травмы на Играх не выступила ещё одна звезда нашей команды Дарья Клишина.

3 августа, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационного забега на дистанции 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио.

Отметим, что Шубенков должен был стартовать в третьем отборочном забеге, однако впоследствии пропал из стартового протокола. По предварительным данным, он почувствовал боль в районе ахилла левой ноги.

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Добавим, что Сергей Шубенков попал в десятку российских легкоатлетов, которые сумели попасть на Олимпиаду в Токио. Ранее из-за травмы с соревнований снялась ещё одна звезда нашей команды Дарья Клишнина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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