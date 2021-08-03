Российский бегун Шубенков снялся с забега на Олимпиаде в Токио
Ранее из-за травмы на Играх не выступила ещё одна звезда нашей команды Дарья Клишина.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационного забега на дистанции 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио.
Отметим, что Шубенков должен был стартовать в третьем отборочном забеге, однако впоследствии пропал из стартового протокола. По предварительным данным, он почувствовал боль в районе ахилла левой ноги.
Добавим, что Сергей Шубенков попал в десятку российских легкоатлетов, которые сумели попасть на Олимпиаду в Токио. Ранее из-за травмы с соревнований снялась ещё одна звезда нашей команды Дарья Клишнина.
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