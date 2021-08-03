Российский бегун Шубенков снялся с забега на Олимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационного забега на дистанции 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио.

Отметим, что Шубенков должен был стартовать в третьем отборочном забеге, однако впоследствии пропал из стартового протокола. По предварительным данным, он почувствовал боль в районе ахилла левой ноги.