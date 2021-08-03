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Муж Тимановской рассказал о её отношении к белорусской оппозиции

Арсений Зданевич разговаривал по телефону со своей супругой, она сейчас в безопасности.

3 августа, 09:32
<p>Фото © Instagram / kristi_timanovskaya</p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, со скандалом покинувшей Олимпиаду в Токио, заявил, что они с женой никогда не поддерживали белорусскую оппозицию.

"Мы просто нормальные спортсмены, мы просто занимаемся спортом, нас не интересует оппозиционное движение", — сказал Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он также рассказал, что пока находится в Киеве, куда приехал вместе с маленькой дочкой. Спортсмен добавил, что говорил по телефону со своей супругой и заявил, что с ней всё порядке, она находится в безопасности.

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Напомним, что Тимановская оказалась в центре скандала после того, как открыто возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. После этого Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию. Она уже получила гуманитарную визу Польши. Ожидается, что спортсменка покинет Японию в среду, 4 августа. Ранее в Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки с тренерами.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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