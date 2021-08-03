Муж Тимановской рассказал о её отношении к белорусской оппозиции

Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, со скандалом покинувшей Олимпиаду в Токио, заявил, что они с женой никогда не поддерживали белорусскую оппозицию.

"Мы просто нормальные спортсмены, мы просто занимаемся спортом, нас не интересует оппозиционное движение", — сказал Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он также рассказал, что пока находится в Киеве, куда приехал вместе с маленькой дочкой. Спортсмен добавил, что говорил по телефону со своей супругой и заявил, что с ней всё порядке, она находится в безопасности.