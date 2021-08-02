В Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки Тимановской с тренерами. Запись © Соцсети

В Сети появилась аудиозапись, на которой, предположительно, слышен разговор белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской с представителями делегации республики на Олимпиаде в Токио.

"К тебе очень большая просьба: ты приедь домой и нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передам слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом. Если ты хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай вот то, что тебе рекомендуют. Приедь и просто, не знаю, домой там, куда у тебя есть возможность поехать. К родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию", — говорит некий мужчина на записи.

Он отметил, что иначе чем больше спортсменка будет "дёргаться", тем больше будет "запутываться", ведь так "жизнь устроена". Мужчина подчеркнул, что Тимановская совершила глупость и "из неё надо как-то выходить". На это легкоатлетка поинтересовалась, считает ли представитель делегации Белоруссии, что тоже совершил глупость, на что получила отрицательный ответ. Он добавил, что спортсменке никто не говорил ещё об одном соревновании, так как никто не планировал, что она будет участвовать в забеге.

"Тебя кто-то просто подначивал, кто тебе прислал эту картинку, а ты поддалась на эти эмоции. Просто мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация утихла", — заключил представитель делегации.

В этот момент к разговору подключился ещё один мужчина, который до этого просто вставлял отдельные реплики. Он заверил Тимановскую, что с ней всё будет нормально, дав "голову на отсечение" и поклявшись "своими детьми". Собеседник также отметил, что инцидент загладят, и сообщил, что передаст согласие спортсменки на такое разрешение ситуации. Однако легкоатлетка в слезах заявила, что её такое развитие событий не устраивает, и подчеркнула, что вряд ли захочет заниматься спортом, вернувшись на родину, даже если её оставят в покое.