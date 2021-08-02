НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стрелок Каменский выиграл серебро на Олимпиаде в Токио

Для нашего спортсмена на этих Играх это уже вторая медаль.

2 августа, 08:49
<p>Фото © Kevin C. Cox / Getty Images</p>

Фото © Kevin C. Cox / Getty Images

Российский стрелок Сергей Каменский взял серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 метров.

Победителем стал китаец Чжан Чанхун, который сумел выиграть с мировым рекордом. Бронзовую медаль забрал сербский спортсмен Миленко Себич.

Ещё одна медаль: Российские стрелки Каримова и Каменский завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Ещё одна медаль: Российские стрелки Каримова и Каменский завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Таким образом, в копилке нашей команды теперь 45 медалей: 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых. Добавим, что для Каменского на Играх эта медаль стала второй.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1