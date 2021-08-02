Стрелок Каменский выиграл серебро на Олимпиаде в Токио

Российский стрелок Сергей Каменский взял серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 метров.

Победителем стал китаец Чжан Чанхун, который сумел выиграть с мировым рекордом. Бронзовую медаль забрал сербский спортсмен Миленко Себич.