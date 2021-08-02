Стрелок Каменский выиграл серебро на Олимпиаде в Токио
Для нашего спортсмена на этих Играх это уже вторая медаль.
Фото © Kevin C. Cox / Getty Images
Российский стрелок Сергей Каменский взял серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 метров.
Победителем стал китаец Чжан Чанхун, который сумел выиграть с мировым рекордом. Бронзовую медаль забрал сербский спортсмен Миленко Себич.
Таким образом, в копилке нашей команды теперь 45 медалей: 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых. Добавим, что для Каменского на Играх эта медаль стала второй.
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