Спортсменка из Нидерландов победила в предварительном забеге на Олимпиаде, несмотря на падение

Представляющая Нидерланды Сифан Хассан победила в предварительном забеге на 1500 метров на Олимпиаде в Токио, несмотря на падение.

На первом круге она столкнулась с соперницей и упала. Несмотря на это, Хассан смогла быстро подняться, догнать и опередить конкуренток. Её итоговое время составило 4 минуты 5,17 секунды.

Видео © Трансляция телеканала Claro TV

Полуфинал на этой дистанции состоится в среду, 4 августа. Финал запланирован на пятницу, 6 августа. Кроме того, Хассан планирует выступить на Олимпиаде в беге на 5000 и 10 000 метров.