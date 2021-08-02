Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила политического убежища в Польше

Легкоатлетка Кристина Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше после того, как тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть её домой с Олимпиады в Токио. Об этом сообщил представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире "Настоящего времени"*.

"Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней всё в порядке", — рассказал Опейкин.

Он отметил, что Тимановская "держится хорошо", несмотря на то что оказалась "под таким давлением". По словам Опейкина, спортсменка опасалась возвращаться в Минск, так как её показали в "разносных сюжетах" "пропагандистских каналов". Легкоатлетку пытались снять с соревнований не по объективным причинам, "это был чисто административный приказ", подчеркнул он.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию, заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Свои визы ей предложили Чехия и Германия. Ночь легкоатлетка провела в отеле аэропорта.