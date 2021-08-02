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"Лузеры опять квакают": Губерниев жёстко прошёлся по американской пловчихе за слова о российской сборной

Ранее Лилли Кинг заявила, что наши спортсмены должны покинуть Олимпийские игры, которые сейчас проходят в Токио.

2 августа, 07:27
<p>Дмитрий Губерниев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRux-VHLO59/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guberniev_dmitry</a></p>

Дмитрий Губерниев. Фото © Instagram / guberniev_dmitry

Российский комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев раскритиковал американскую пловчиху Лилли Кинг, которая резко высказалась о российских спортсменах, выступающих на Олимпиаде в Токио.

"Что-то лузеры Олимпиады в Токио опять квакают", — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Напомним, Кинг заявила, что российская команда должна покинуть Олимпиаду, которая сейчас проходит в Токио. По её мнению, на Играх вообще "много стран, которые в них не должны участвовать". Прямо Россию она не назвала, но дала понять, что говорит о ней, упомянув требование изменить флаг на ОИ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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