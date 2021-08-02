Напомним, Кинг заявила, что российская команда должна покинуть Олимпиаду, которая сейчас проходит в Токио. По её мнению, на Играх вообще "много стран, которые в них не должны участвовать". Прямо Россию она не назвала, но дала понять, что говорит о ней, упомянув требование изменить флаг на ОИ.