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Женская сборная России по гандболу победила Испанию на Олимпиаде в Токио

Таким образом, наши спортсменки сумели пробиться в следующий раунд со второго места. На вершине — шведки.

2 августа, 06:51
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Женская сборная России по гандболу в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде в Токио обыграла команду Испании — 34:31.

Самым результативным игроком нашей команды стала Анна Вяхирева, которая отправила в ворота соперниц семь мячей. Ещё пять голов на счету Дарьи Дмитриевой.

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в плей-офф Олимпиады в Токио

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в плей-офф Олимпиады в Токио

Таким образом, россиянки набрали семь очков на групповом этапе и вышли в плей-офф со второго места. На первом — шведки, которые сумели обойти наших лишь по дополнительным показателям.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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