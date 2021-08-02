Женская сборная России по гандболу победила Испанию на Олимпиаде в Токио
Таким образом, наши спортсменки сумели пробиться в следующий раунд со второго места. На вершине — шведки.
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Женская сборная России по гандболу в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде в Токио обыграла команду Испании — 34:31.
Самым результативным игроком нашей команды стала Анна Вяхирева, которая отправила в ворота соперниц семь мячей. Ещё пять голов на счету Дарьи Дмитриевой.
Таким образом, россиянки набрали семь очков на групповом этапе и вышли в плей-офф со второго места. На первом — шведки, которые сумели обойти наших лишь по дополнительным показателям.
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