Женская сборная России по гандболу победила Испанию на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по гандболу в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде в Токио обыграла команду Испании — 34:31.

Самым результативным игроком нашей команды стала Анна Вяхирева, которая отправила в ворота соперниц семь мячей. Ещё пять голов на счету Дарьи Дмитриевой.