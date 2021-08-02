В МОК решили не торопиться с санкциями против Белоруссии по делу Тимановской
Спортсменка провела ночь в отеле аэропорта "в безопасности", ей предложили визу уже две европейские страны.
Фото © instagram / kristi_timanovskaya
Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Пока санкции к Национальному олимпийскому комитету Белоруссии применяться не будут. Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
"Всё произошло только 10–11 часов назад, поэтому главное, что нам надо сделать, — убедиться, что с ней всё хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось", — приводит ТАСС слова Адамса.
Он рассказал, что МОК запросил полный отчёт Национального олимпийского комитета Белоруссии. После его изучения и будут приниматься решения о возможности каких-либо действий.
"Это же честь": В сборной Белоруссии объяснили, почему у легкоатлетки Тимановской появился "лишний" забег
Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию, заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Свои визы ей предложили Чехия и Германия. Ночь легкоатлетка провела в отеле аэропорта.
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