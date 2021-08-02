В МОК решили не торопиться с санкциями против Белоруссии по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Пока санкции к Национальному олимпийскому комитету Белоруссии применяться не будут. Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Всё произошло только 10–11 часов назад, поэтому главное, что нам надо сделать, — убедиться, что с ней всё хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось", — приводит ТАСС слова Адамса.

Он рассказал, что МОК запросил полный отчёт Национального олимпийского комитета Белоруссии. После его изучения и будут приниматься решения о возможности каких-либо действий.