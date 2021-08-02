Главный тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике Юрий Моисевич объяснил, как так получилось, что спортсменку Кристину Тимановскую назначили на дополнительную эстафету на Олимпиаде в Токио, не предупредив об этом. Наставник объяснил такую ситуацию дедлайном, то есть нехваткой времени. Другие спортсменки не смогли получить допуск на соревнования, пришлось быстро искать замену.

"Мы принимаем решение, что мы заменяем. Потому что отказываться от эстафеты не стоит, всё-таки мы завоевали путёвку. Мы имеем право из числа спортсменов, которые здесь находятся, у нас в делегации, есть такое правило, мы можем добавить двоих этих человек. Они же в команде. За команду — это же честь. Скажем так, у нас две бегуньи — это Герман Эльвира и Тимановская Кристина", — сказал Моисевич в беседе с телеканалом СТВ.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.