Академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду

Повышенной защитой от коронавируса SARS-CoV-2 обладают люди с тремя особенностями: высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Об этом сообщил академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, эти три компонента защиты были выявлены в ходе исследования, проведённого институтом.

"Сразу скажу, те причины, которые я буду перечислять, не носят абсолютный характер. Это напоминает весы: на одной чаше — факторы чувствительности, на другой — резистентности, и оценивать их нужно комплексно. К тому же сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесённых стрессов и других причин — как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе", — поясняет учёный в интервью "Известиям".