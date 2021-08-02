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Академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду

По его мнению, существует целый ряд показателей, которые влияют на восприимчивость к болезни.

1 августа, 22:47
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Повышенной защитой от коронавируса SARS-CoV-2 обладают люди с тремя особенностями: высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Об этом сообщил академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, эти три компонента защиты были выявлены в ходе исследования, проведённого институтом.

"Сразу скажу, те причины, которые я буду перечислять, не носят абсолютный характер. Это напоминает весы: на одной чаше — факторы чувствительности, на другой — резистентности, и оценивать их нужно комплексно. К тому же сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесённых стрессов и других причин — как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе", поясняет учёный в интервью "Известиям".

Говоря о генетическом компоненте такой защиты, учёный рассказал, что обнаруженные особые маркеры относятся к жителям северо-запада. Гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности.

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Ранее врач рассказал, как сократить в три раза риск заражения семьи ковидом. Этот же метод снизит вероятность, что у коронавируса в организме будут развиваться новые мутации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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