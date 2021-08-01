Врач рассказал, как сократить в три раза риск заражения семьи ковидом
Этот же метод снизит вероятность, что у коронавируса в организме будут развиваться новые мутации.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр
Вакцинированный от CoViD-19 человек, если даже заразится, будет выделять меньше вирусов, чем непривитый. Об этом напомнил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи", — сказал врач в беседе с РИА "Новости".
Он подчёркивает, что в таком случае вирус менее активен и не мутирует в организме. В этой связи он рекомендует всем россиянам пройти вакцинацию.
Ранее стало известно, сколько россиян привилось "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком". В общей сложности полный цикл вакцинации разными препаратами прошло уже более 21 миллиона граждан.
Комментариев: 1
Когда уже закончится запугивание людей! Люди всегда болели гриппом и орз и воспалением легких -их спокойно лечили! Ч то доктаришкам и приближенным к ним понравилось получать деньги на халяву!!!