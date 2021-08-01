Врач рассказал, как сократить в три раза риск заражения семьи ковидом

Вакцинированный от CoViD-19 человек, если даже заразится, будет выделять меньше вирусов, чем непривитый. Об этом напомнил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи", — сказал врач в беседе с РИА "Новости".

Он подчёркивает, что в таком случае вирус менее активен и не мутирует в организме. В этой связи он рекомендует всем россиянам пройти вакцинацию.