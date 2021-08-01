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Врач рассказал, как сократить в три раза риск заражения семьи ковидом

Этот же метод снизит вероятность, что у коронавируса в организме будут развиваться новые мутации.

1 августа, 04:59
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<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Вакцинированный от CoViD-19 человек, если даже заразится, будет выделять меньше вирусов, чем непривитый. Об этом напомнил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи", — сказал врач в беседе с РИА "Новости".

Он подчёркивает, что в таком случае вирус менее активен и не мутирует в организме. В этой связи он рекомендует всем россиянам пройти вакцинацию.

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Ранее стало известно, сколько россиян привилось "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком". В общей сложности полный цикл вакцинации разными препаратами прошло уже более 21 миллиона граждан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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Комментариев: 1

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Сергей Мазаеввчера в 08:06

Когда уже закончится запугивание людей! Люди всегда болели гриппом и орз и воспалением легких -их спокойно лечили! Ч то доктаришкам и приближенным к ним понравилось получать деньги на халяву!!!

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