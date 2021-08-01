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Придётся привыкнуть: Британские учёные спрогнозировали, как долго продлится вакцинация от коронавируса

Со временем эффект от прививки будет ослабевать, соответственно, придётся получать всё новые уколы.

1 августа, 04:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Прививочные кампании от коронавируса продолжатся ещё несколько лет. Такой прогноз представлен в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

"Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжёлому течению заболевания со временем ослабнет. Поэтому вполне вероятно, что прививочные кампании будут проводиться в течение многих лет", — говорится в документе.

Учёные пока не берутся рассуждать о частоте прививки, но подчёркивают, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжёлых форм CoViD-19. А защита будет снижаться только для непосредственного заражения болезнью.

Убить нельзя остановить: Как коронавирус изобретает новые способы защиты от вакцин

Убить нельзя остановить: Как коронавирус изобретает новые способы защиты от вакцин

Ранее Лайф рассказывал, что учёные предсказали появление вирусов-монстров. По словам вирусологов, SARS-CoV-2 сейчас "притирается" к человеческому организму и поэтому будет становиться всё опаснее и опаснее.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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