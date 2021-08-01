Придётся привыкнуть: Британские учёные спрогнозировали, как долго продлится вакцинация от коронавируса
Со временем эффект от прививки будет ослабевать, соответственно, придётся получать всё новые уколы.
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Прививочные кампании от коронавируса продолжатся ещё несколько лет. Такой прогноз представлен в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
"Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжёлому течению заболевания со временем ослабнет. Поэтому вполне вероятно, что прививочные кампании будут проводиться в течение многих лет", — говорится в документе.
Учёные пока не берутся рассуждать о частоте прививки, но подчёркивают, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжёлых форм CoViD-19. А защита будет снижаться только для непосредственного заражения болезнью.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные предсказали появление вирусов-монстров. По словам вирусологов, SARS-CoV-2 сейчас "притирается" к человеческому организму и поэтому будет становиться всё опаснее и опаснее.
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