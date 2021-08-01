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В США назвали новый эпицентр распространения коронавируса

Заболеваемость в одном из штатов резко выросла из-за "индийского" штамма. Число госпитализированных увеличилось вдвое.

1 августа, 03:49
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В США заявили о появлении нового очага пандемии — им стал штат Флорида, где количество заболевших в день выросло с одной тысячи в июне до 21 тысячи в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). На этот штат приходится одна пятая часть всех новых случаев инфицирования. Отмечается, что именно там раньше всех отменили карантинные меры.

Предыдущий рекорд суточной заболеваемости во Флориде был в январе — тогда выявляли около 19,1 тысячи новых случаев, пишет агентство. Заболеваемость в штате резко выросла из-за штамма "дельта". Отмечается, что сейчас там самый высокий уровень госпитализаций по стране. По сравнению с предыдущей неделей число людей, поступающих в больницы, увеличилось вдвое.

В США более чем у половины пациентов с ковидом выявили штамм "дельта"

В США более чем у половины пациентов с ковидом выявили штамм "дельта"

Как рассказывал Лайф, ранее в США заявили, что даже привитые могут быть переносчиками штамма "дельта". Регулятор CDC рекомендовал вакцинированным носить маски в помещениях, подчеркнув, что это предотвращает тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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