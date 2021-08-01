В США назвали новый эпицентр распространения коронавируса

В США заявили о появлении нового очага пандемии — им стал штат Флорида, где количество заболевших в день выросло с одной тысячи в июне до 21 тысячи в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). На этот штат приходится одна пятая часть всех новых случаев инфицирования. Отмечается, что именно там раньше всех отменили карантинные меры.