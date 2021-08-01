"Талибан" понёс ощутимые потери в боях на юге Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан"* понесли значительные потери в ходе боевых действий на территории города Лашкаргах, центра провинции Гильменд на юге Афганистана. Убито не менее 50 террористов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр 215-го корпуса афганской национальной армии "Майванд".

"Силы обороны и безопасности продолжают операции по зачистке и реагированию на атаки противника в различных частях Лашкаргаха. В результате операции и авиаудара 51 террорист, в том числе два их командира, были убиты, ещё 49 ранены", — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиаудары по террористам продолжат наносить днём. Это происходит на фоне широкомасштабного штурма Лашкаргаха. Представители итальянского неправительственного медицинского центра Emergency-ngo рассказали, что очень много раненых, больница переполнена, на данный момент открыто четыре дополнительных помещения. Пресс-центр 215-го корпуса афганской национальной армии "Майванд" также сообщает, что в город прибыло подразделение спецназа АНА.

Ранее Лайф сообщал, что в Евросоюзе пояснили, в каком случае не признают правительство "Талибана". Если власть в стране сменится, Брюссель может прекратить оказывать какую-либо помощь Афганистану.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане.