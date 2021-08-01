В Штатах рассказали о причине отказа Байдена от санкций по "Северному потоку – 2"

"Есть и иная причина, которая вынудила Байдена поступить так, и связана она скорее с американскими компаниями, чем с отсутствием симпатии к Украине: санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний. Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединённых Штатов в мире", — пишет Броу.