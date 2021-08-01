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В Штатах рассказали о причине отказа Байдена от санкций по "Северному потоку – 2"

По данным издания, он "многое обдумал" перед тем, как заключить соглашение по трубопроводу.

1 августа, 03:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Twitter / The White House

Президент США Джо Байден отказался от политики ведения санкций против "Северного потока – 2" для защиты американских компаний. Такое мнение высказала колумнист американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу.

"Есть и иная причина, которая вынудила Байдена поступить так, и связана она скорее с американскими компаниями, чем с отсутствием симпатии к Украине: санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний. Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединённых Штатов в мире", пишет Броу.

Также американский лидер мог опасаться и санкций со стороны Китая.

"Если Китай начнёт использовать санкции так же, как это делают Соединённые Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию", — указывает колумнист.

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Тем временем оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. Ранее отмечалось, что строительство газопровода может полностью закончиться уже в августе этого года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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