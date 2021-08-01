Жена Петросяна объявила, что их сын должен учить "язык предков"
Таким комментарием молодая супруга юмориста сопроводила снимок малыша. Подобными кадрами она подписчиков обычно не балует.
Фото © Instagram / bruhunova
Сын юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой будет изучать армянский язык. Об этом она сама сообщила в "Инстаграме".
"Ваган Петросянц не может не знать язык своих предков", — написала супруга юмориста, напомнив подписчикам его настоящую фамилию.
Брухунова также поделилась снимком малыша. На фото маленький Ваган запечатлён за завтраком. Татьяна пока не показывает лица сына.
Ранее Лайф рассказывал, что молодая жена Петросяна взбудоражила подписчиков фото с пляжа. Привыкшие видеть Татьяну в сдержанном образе фанаты оценили её фигуру. За полдня пост набрал больше 7000 лайков и почти 400 комментариев.
Комментариев: 0