Жена Петросяна объявила, что их сын должен учить "язык предков"

Сын юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой будет изучать армянский язык. Об этом она сама сообщила в "Инстаграме".

"Ваган Петросянц не может не знать язык своих предков", — написала супруга юмориста, напомнив подписчикам его настоящую фамилию.

Брухунова также поделилась снимком малыша. На фото маленький Ваган запечатлён за завтраком. Татьяна пока не показывает лица сына.