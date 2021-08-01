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Жена Петросяна объявила, что их сын должен учить "язык предков"

Таким комментарием молодая супруга юмориста сопроводила снимок малыша. Подобными кадрами она подписчиков обычно не балует.

1 августа, 02:58
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bruhunova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bruhunova</a></p>

Фото © Instagram / bruhunova

Сын юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой будет изучать армянский язык. Об этом она сама сообщила в "Инстаграме".

"Ваган Петросянц не может не знать язык своих предков", — написала супруга юмориста, напомнив подписчикам его настоящую фамилию.

Брухунова также поделилась снимком малыша. На фото маленький Ваган запечатлён за завтраком. Татьяна пока не показывает лица сына.

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Ранее Лайф рассказывал, что молодая жена Петросяна взбудоражила подписчиков фото с пляжа. Привыкшие видеть Татьяну в сдержанном образе фанаты оценили её фигуру. За полдня пост набрал больше 7000 лайков и почти 400 комментариев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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