Фото © Instagram / Алана Мамаева

Экс-супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана обратилась к нынешней пассии футболиста через "Инстаграм" с "доказательствами" того, что он "предатель". Алана опубликовала письмо спортсмена из тюрьмы, где он отбывал наказание за драку.

"Я хочу только одного — чтобы ты была здорова до 100 лет и я был бы всегда рядом. С этого момента я обещаю больше никогда в жизни не делать тебе больно! Обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам", — пишет Мамаев.

Алана Мамаева отмечает, что бывший муж обещанного не исполнил, верить не стоит никому. "Письмо от предателя! Читай, Надя!!!" — пишет раздосадованная Алана. О том, что у футболиста сейчас роман с блогером Надеждой Санько, экс-супруга сообщила сама. В комментариях к посту подписчики уточняют, что это "та самая Надин", близкая подруга Аланы, которой та "всё рассказывала и она про всё знала, а также советовала, как лучше поступить, и ей сочувствовала, а также именно она ей посоветовала адвоката".

Напомним, Павел и Алана поженились в 2013 году, однако брак не был идеальным. Экс-модель отмечала, что ждала супруга из тюрьмы, простила измену и пыталась выставить перед другими хорошим отцом. Однако в марте Мамаева узнала, что футболист снова изменяет ей — с моделью Ирен Гарсией, и больше терпеть подобное не стала.