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"Читай, Надя!": Экс-супруга Мамаева показала его новой пассии трогательное письмо футболиста из тюрьмы

В нём говорится, что спортсмен обещает ей больше не изменять. Алана сокрушается, что бывший муж не сдержал слова, поэтому верить ему не стоит, он "предатель".

1 августа, 02:36
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMMc_WbH9mK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алана Мамаева</a></p>

Фото © Instagram / Алана Мамаева

Фото © Instagram / Алана Мамаева

Фото © Instagram / Алана Мамаева

Экс-супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана обратилась к нынешней пассии футболиста через "Инстаграм" с "доказательствами" того, что он "предатель". Алана опубликовала письмо спортсмена из тюрьмы, где он отбывал наказание за драку.

"Я хочу только одного — чтобы ты была здорова до 100 лет и я был бы всегда рядом. С этого момента я обещаю больше никогда в жизни не делать тебе больно! Обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам", — пишет Мамаев.

Алана Мамаева отмечает, что бывший муж обещанного не исполнил, верить не стоит никому. "Письмо от предателя! Читай, Надя!!!" — пишет раздосадованная Алана. О том, что у футболиста сейчас роман с блогером Надеждой Санько, экс-супруга сообщила сама. В комментариях к посту подписчики уточняют, что это "та самая Надин", близкая подруга Аланы, которой та "всё рассказывала и она про всё знала, а также советовала, как лучше поступить, и ей сочувствовала, а также именно она ей посоветовала адвоката".

Напомним, Павел и Алана поженились в 2013 году, однако брак не был идеальным. Экс-модель отмечала, что ждала супруга из тюрьмы, простила измену и пыталась выставить перед другими хорошим отцом. Однако в марте Мамаева узнала, что футболист снова изменяет ей — с моделью Ирен Гарсией, и больше терпеть подобное не стала.

Превращается в Аршавина: Экс-жена футболиста Мамаева пожаловалась на бывшего мужа

Превращается в Аршавина: Экс-жена футболиста Мамаева пожаловалась на бывшего мужа

Ранее Лайф писал, что экс-жена Мамаева высмеяла футболиста из-за алиментов, показав, сколько он присылает в месяц. Алана подала на развод со спортсменом и теперь пытается добиться от него нужной суммы на содержание детей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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