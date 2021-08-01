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Учёный перечислил особенности заражения "индийским" штаммом коронавируса

Инкубационный период у "дельты" меньше, а заразность в разы выше. В борьбе с пандемией поможет только вакцинация.

1 августа, 02:17
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Течение коронавируса в случае заражения индийским штаммом "дельта" проходит тяжелее. Об этой и других особенностях данной разновидности ковида рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, с приходом "дельты" всё реже регистрируются бессимптомные или малосимптомные формы заболевания.

"Мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжёлым — у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, а также реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы", — сказал он в беседе с ТАСС.

Горелов обращает внимание, что и лечение подобных случаев стало гораздо сложнее и продолжительнее. Вместе с тем сам инкубационный период у "дельты" меньше, чем у обычной версии вируса.

"Именно поэтому я не устаю повторять, что только массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, ещё более опасных вариантов инфекции", — заключил Горелов.

ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса

ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса

Напомним, штамм "дельта" был выявлен в Индии в октябре 2020 года. В апреле 2021 года этот вариант ковида попал в Россию и начал активное распространение. В ВОЗ считают, что он будет доминировать в ближайшее время.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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