Учёный перечислил особенности заражения "индийским" штаммом коронавируса

Течение коронавируса в случае заражения индийским штаммом "дельта" проходит тяжелее. Об этой и других особенностях данной разновидности ковида рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, с приходом "дельты" всё реже регистрируются бессимптомные или малосимптомные формы заболевания.

"Мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжёлым — у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, а также реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы", — сказал он в беседе с ТАСС.

Горелов обращает внимание, что и лечение подобных случаев стало гораздо сложнее и продолжительнее. Вместе с тем сам инкубационный период у "дельты" меньше, чем у обычной версии вируса.

"Именно поэтому я не устаю повторять, что только массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, ещё более опасных вариантов инфекции", — заключил Горелов.