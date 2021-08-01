Как избежать срыва отпуска из-за документов по ковиду, рассказали в АТОР

Организацию поездки за границу в условиях пандемии лучше всего доверить профессионалам — туристическим агентствам и туроператорам. Такого мнения придерживается вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что наличие сертификата о вакцинации от коронавируса ещё не является гарантией свободного въезда в страну, где спрашивают такой документ.

"Сейчас надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом за границу и после возвращения для невакцинированных туристов. Для вакцинированных ПЦР-тестирование по возвращении в Россию отменено. У ряда туристических компаний есть специальные соглашения с лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка", — отметил Горин.

Он уверен, что почувствовать себя полноценным туристом россиянам помогут специальные виды страхования.

"При наличии такой страховки в случае диагностирования заболевания и постановки диагноза перед самым путешествием вы не потеряете деньги", — объяснил Горин такое мнение.