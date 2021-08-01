Как избежать срыва отпуска из-за документов по ковиду, рассказали в АТОР
Наличие сертификата о вакцинации совсем не является гарантией свободного въезда в любую страну.
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Организацию поездки за границу в условиях пандемии лучше всего доверить профессионалам — туристическим агентствам и туроператорам. Такого мнения придерживается вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
В беседе с радио Sputnik он напомнил, что наличие сертификата о вакцинации от коронавируса ещё не является гарантией свободного въезда в страну, где спрашивают такой документ.
"Сейчас надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом за границу и после возвращения для невакцинированных туристов. Для вакцинированных ПЦР-тестирование по возвращении в Россию отменено. У ряда туристических компаний есть специальные соглашения с лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка", — отметил Горин.
Он уверен, что почувствовать себя полноценным туристом россиянам помогут специальные виды страхования.
"При наличии такой страховки в случае диагностирования заболевания и постановки диагноза перед самым путешествием вы не потеряете деньги", — объяснил Горин такое мнение.
Ранее Лайф рассказывал, что приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирус.
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