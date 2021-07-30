Экс-жена Мамаева высмеяла футболиста из-за алиментов, показав, сколько он присылает в месяц
Алана подала на развод со спортсменом и теперь пытается добиться от него нужной суммы на содержание детей.
Разрыв Аланы с Павлом Мамаевым не обошёлся без выяснения отношений и обвинений. Девушка заявила в инстаграм-сториз, что он исправно платит алименты, но, по её мнению, это просто смешные суммы. Каждые 10 дней футболист перечисляет по 30 тыс. руб., но при этом в год зарабатывает €1,4 млн.
На упрёках Алана не остановилась и решила затроллить экс-возлюбленного с помощью мемов, намекнув, что он пойдёт на всё, лишь бы платить поменьше. Ранее девушка заявила, что спортсмен не хочет содержать даже родную дочь, не говоря уже о её сыне от предыдущих отношений, которого Павел принял как своего.
Павел и Алана поженились в 2013 году, однако брак не был идеальным. Экс-модель отмечала, что ждала супруга из тюрьмы, простила измену и пыталась выставить перед другими хорошим отцом. Однако в марте Мамаева узнала, что футболист снова изменяет ей — с моделью Ирен Гарсией, и больше терпеть подобное не стала.
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