Экс-жена Мамаева высмеяла футболиста из-за алиментов, показав, сколько он присылает в месяц

Разрыв Аланы с Павлом Мамаевым не обошёлся без выяснения отношений и обвинений. Девушка заявила в инстаграм-сториз, что он исправно платит алименты, но, по её мнению, это просто смешные суммы. Каждые 10 дней футболист перечисляет по 30 тыс. руб., но при этом в год зарабатывает €1,4 млн.

На упрёках Алана не остановилась и решила затроллить экс-возлюбленного с помощью мемов, намекнув, что он пойдёт на всё, лишь бы платить поменьше. Ранее девушка заявила, что спортсмен не хочет содержать даже родную дочь, не говоря уже о её сыне от предыдущих отношений, которого Павел принял как своего.