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Фронтмен Limp Bizkit так радикально сменил имидж, что теперь его не отличить от сельского учителя

Неужели уже переехал в Крым?

30 июля, 08:26

Фото © Limp Bizkit

Фронтмен рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст почти всю карьеру придерживался одного и того же стиля. Бейсболки с широким козырьком, бородка по контуру, а с возрастом — окладистая борода, широкие штаны и рэперские побрякушки. В общем, до 50 лет фанаты привыкли видеть Фреда более-менее в одном и том же образе.

Фото © Limp Bizkit

Фото © Limp Bizkit

Но на днях Фред внезапно удалил все фото из "Инстаграма" и представил абсолютно новый лук. Который больше подошёл бы кантри-исполнителю или участнику ВИА "Песняры". Вместо кепки или лысины — дедовская стрижка, вместо бороды — ковбойские усы, вместо футболки или свитшота — приличная рубашка. Да ещё и какая-то странная комната на фоне.

Фото © «Кинопоиск» / Фото © freddurst

Фото © «Кинопоиск» / Фото © freddurst

Как западные, так и российские фанаты тут же начали гадать — что случилось с рок-звездой. Одни считают, что это интрига перед выходом нового альбома, другие — что Дерст решил завязать с музыкальной карьерой и податься в учителя. Фред в это время выложил ещё одну фотку в новом образе.

Фото © freddurst

Фото © freddurst

Есть ещё одна фанатская версия такой перемены внешности. Не так давно Фред говорил, что готов переехать в Крым. И даже однажды появлялся на сцене с плакатом "Крым = Россия". Впрочем, это неудивительно. Ведь бывшая жена Дерста — крымчанка Ксения Берязина. Поэтому в Рунете начали гадать: неужели правда переехал и поэтому так выглядит? Ну и заодно подбирать в "Фотошопе" подходящий антураж.

Фото © Twitter/ivanopulo

Фото © Twitter/ivanopulo

Как бы ни гадали поклонники, точного ответа на вопрос о резкой перемене имиджа пока нет. Конечно, наиболее логичным выглядит вариант с интригой перед новым альбомом. С другой стороны, что мешает сейчас Фреду лежать на крымском пляже, читать комментарии и посмеиваться.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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