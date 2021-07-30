Каменских разделась на балконе, не в силах скрывать свою красоту, и снова сразила Потапа наповал
Замужество не стало преградой тому, чтобы выкладывать откровенные фото. Певица ещё больше расцвела и показывает пикантные образы не только мужу.
Настя Каменских известна не только своим музыкальным творчеством, но и эффектной внешностью, все прелести которой активно демонстрирует в "Инстаграме". На этот раз возлюбленная Потапа выбрала для фотосессии крошечное чёрное бикини, подписав кадры так: "Good morning ☀️пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет 🧡💛❤️"
34-летняя брюнетка расположилась на балконе, распустив свои пышные локоны. Она хвасталась соблазнительными изгибами, над которыми усердно трудилась в спортзале. Звезда принимала чувственные позы не фоне густой листвы, показывая фигуру со всех сторон.
Исполнительницу тут же засыпали лайками и комплиментами. Поклонники не могли сдержать восторгов по поводу её роскошных форм. Не остался в стороне и её супруг Потап, наградивший возлюбленную огненным эмодзи. Однако некоторые решили, что Настя так усердно отдыхала летом, что набрала несколько кило, которые, впрочем, ничуть не повлияли на её красоту.
Вот это фигура 😍😍😍
По-моему, Настя немного поправилась
Тонкая талия, очень женственно🔥😍
Настя, как всегда, великолепна в любом образе🔥🔥🔥🔥
Настя Каменских — певица родом из Киева. В 2019 году девушка вышла замуж за своего коллегу Потапа, с которым её связывали длительные рабочие отношения. Недавно звезда объявила, что снова создала благотворительную кампанию на сайте фонда "Таблеточки", и призвала подписчиков последовать её примеру.
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