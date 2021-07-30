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Каменских разделась на балконе, не в силах скрывать свою красоту, и снова сразила Потапа наповал

Замужество не стало преградой тому, чтобы выкладывать откровенные фото. Певица ещё больше расцвела и показывает пикантные образы не только мужу.

30 июля, 06:49

Фото © Instagram / kamenskux

Настя Каменских известна не только своим музыкальным творчеством, но и эффектной внешностью, все прелести которой активно демонстрирует в "Инстаграме". На этот раз возлюбленная Потапа выбрала для фотосессии крошечное чёрное бикини, подписав кадры так: "Good morning ☀️пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет 🧡💛❤️"

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

34-летняя брюнетка расположилась на балконе, распустив свои пышные локоны. Она хвасталась соблазнительными изгибами, над которыми усердно трудилась в спортзале. Звезда принимала чувственные позы не фоне густой листвы, показывая фигуру со всех сторон.

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Исполнительницу тут же засыпали лайками и комплиментами. Поклонники не могли сдержать восторгов по поводу её роскошных форм. Не остался в стороне и её супруг Потап, наградивший возлюбленную огненным эмодзи. Однако некоторые решили, что Настя так усердно отдыхала летом, что набрала несколько кило, которые, впрочем, ничуть не повлияли на её красоту.

Вот это фигура 😍😍😍


mariyalialik

По-моему, Настя немного поправилась

narivonchikartem

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Тонкая талия, очень женственно🔥😍

nataliya_gypsy_queen_pole

Настя, как всегда, великолепна в любом образе🔥🔥🔥🔥

reeel95

Настя Каменских — певица родом из Киева. В 2019 году девушка вышла замуж за своего коллегу Потапа, с которым её связывали длительные рабочие отношения. Недавно звезда объявила, что снова создала благотворительную кампанию на сайте фонда "Таблеточки", и призвала подписчиков последовать её примеру.

Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться

Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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