Беременная звезда сериала "Кухня" Мария Горбань показала выросшую до 7-го размера грудь. Видео © Instagram / gorban_masha

34-летняя звезда сериала "Кухня" Мария Горбань совсем скоро вновь станет мамой. Артистка находится уже на девятом месяце беременности. На своей странице в "Инстаграме" Мария рассказала, какие изменения произошли с её фигурой, а также опубликовала видео, на котором она позирует в белье перед зеркалом, пишет издание "Дни.ру".

Актриса отметила, что прибавила в весе 16 килограммов, а её бюст увеличился до седьмого размера. Подписчики бурно отреагировали на публикацию и отметили, что девушка мало прибавила в весе. Также пользователи Сети попробовали по форме живота угадать пол будущего малыша.

"Мальчик, 100%; Девочка!; Девочка животик круглый. Мальчик овальный, 100%; Такой красивый живот бывает только в ожидании красивых принцесс", — затеяли спор поклонники актрисы.