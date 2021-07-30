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Беременная звезда сериала "Кухня" Мария Горбань показала выросшую до 7-го размера грудь

Пользователи Сети затеяли спор и попробовали по форме живота угадать пол будущего малыша.

29 июля, 21:05

Фото © Instagram / gorban_masha

Беременная звезда сериала "Кухня" Мария Горбань показала выросшую до 7-го размера грудь. Видео © Instagram / gorban_masha

34-летняя звезда сериала "Кухня" Мария Горбань совсем скоро вновь станет мамой. Артистка находится уже на девятом месяце беременности. На своей странице в "Инстаграме" Мария рассказала, какие изменения произошли с её фигурой, а также опубликовала видео, на котором она позирует в белье перед зеркалом, пишет издание "Дни.ру".

Актриса отметила, что прибавила в весе 16 килограммов, а её бюст увеличился до седьмого размера. Подписчики бурно отреагировали на публикацию и отметили, что девушка мало прибавила в весе. Также пользователи Сети попробовали по форме живота угадать пол будущего малыша.

"Снимаю волнение": Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки

"Снимаю волнение": Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки

"Мальчик, 100%; Девочка!; Девочка животик круглый. Мальчик овальный, 100%; Такой красивый живот бывает только в ожидании красивых принцесс", — затеяли спор поклонники актрисы.

Ранее актёр Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Артист поблагодарил супругу и отметил, что находился рядом во время родов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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