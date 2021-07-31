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В Евросоюзе пояснили, в каком случае не признают правительство "Талибана"

Если власть в стране сменится, Брюссель может прекратить оказывать какую-либо помощь Афганистану.

31 июля, 20:21
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

В случае военного захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан"* Евросоюз не станет признавать новое правительство. Об этом заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон.

"Если "Талибану" удастся захватить власть военным путём, оно (новое правительство. — Прим. Лайфа) не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона", — сказал Никлассон в беседе с телеканалом Ariana News.

Дипломат также выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в Афганистане. Он призвал силы проявить гибкость, чтобы это позволило скорее завершить конфликт в стране. И добавил, что если будет иметь место военный захват власти, то Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, страна может оказаться в изоляции.

"Мы стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы оставаться политически вовлечёнными в предоставление гуманитарной помощи столько, сколько будет необходимо", — подчеркнул Никлассон.

В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Талибана"

В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Талибана"

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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