В Евросоюзе пояснили, в каком случае не признают правительство "Талибана"

В случае военного захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан"* Евросоюз не станет признавать новое правительство. Об этом заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон.

"Если "Талибану" удастся захватить власть военным путём, оно (новое правительство. — Прим. Лайфа) не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона", — сказал Никлассон в беседе с телеканалом Ariana News.

Дипломат также выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в Афганистане. Он призвал силы проявить гибкость, чтобы это позволило скорее завершить конфликт в стране. И добавил, что если будет иметь место военный захват власти, то Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, страна может оказаться в изоляции.

"Мы стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы оставаться политически вовлечёнными в предоставление гуманитарной помощи столько, сколько будет необходимо", — подчеркнул Никлассон.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане.