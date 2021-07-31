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Всех землян предупредили о неотвратимой катастрофе

По мнению учёных, не помог улучшить ситуацию даже прошлогодний локдаун, хоть он и значительно снизил уровень загрязнения воздуха.

31 июля, 20:00
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Планета в состоянии пороховой бочки, предупредили учёные из Орегонского университета. 2020 год стал одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений. Количество бедствий (наводнений, штормов и лесных пожаров) и растущий уровень углекислого газа в атмосфере грозят неотвратимой катастрофой.

"Появляется всё больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии", — приводит Daily Mail слова исследователей.

Состоянию дел в области улучшения климата не помог и прошлогодний локдаун, который изначально позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха. Учёные призвали жителей планеты объединиться и преодолеть кризис. Так как, по мнению исследователей, катастрофическая ситуация связана именно с чрезмерной эксплуатацией Земли человеком.

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Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог предупредил о наступлении малого ледникового периода на Земле.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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Комментариев: 1

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ИВАН ВАЩЕНКО31 июля, 20:28

Видимо я не землянин. Меня не предупредили.

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