Всех землян предупредили о неотвратимой катастрофе
По мнению учёных, не помог улучшить ситуацию даже прошлогодний локдаун, хоть он и значительно снизил уровень загрязнения воздуха.
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Планета в состоянии пороховой бочки, предупредили учёные из Орегонского университета. 2020 год стал одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений. Количество бедствий (наводнений, штормов и лесных пожаров) и растущий уровень углекислого газа в атмосфере грозят неотвратимой катастрофой.
"Появляется всё больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии", — приводит Daily Mail слова исследователей.
Состоянию дел в области улучшения климата не помог и прошлогодний локдаун, который изначально позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха. Учёные призвали жителей планеты объединиться и преодолеть кризис. Так как, по мнению исследователей, катастрофическая ситуация связана именно с чрезмерной эксплуатацией Земли человеком.
Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог предупредил о наступлении малого ледникового периода на Земле.
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Комментариев: 1
Видимо я не землянин. Меня не предупредили.