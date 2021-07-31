Всех землян предупредили о неотвратимой катастрофе

Планета в состоянии пороховой бочки, предупредили учёные из Орегонского университета. 2020 год стал одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений. Количество бедствий (наводнений, штормов и лесных пожаров) и растущий уровень углекислого газа в атмосфере грозят неотвратимой катастрофой.

"Появляется всё больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии", — приводит Daily Mail слова исследователей.

Состоянию дел в области улучшения климата не помог и прошлогодний локдаун, который изначально позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха. Учёные призвали жителей планеты объединиться и преодолеть кризис. Так как, по мнению исследователей, катастрофическая ситуация связана именно с чрезмерной эксплуатацией Земли человеком.