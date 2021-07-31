Понасенков оправдал "маразматичность" клипа на кавер хита Свиридовой про розового фламинго

Историк Евгений Понасенков рассказал, что решил сняться в клипе на песню певицы Алёны Свиридовой и группы Cream Soda "Розовый фламинго" из-за того, что неровно дышит ко всему неординарному и необычному. Также публицист признался, что сначала его пришлось уговаривать принять участие в съёмках. Однако "ребята нашли правильный подход".

"Я появился в образе такого барина, который гуляет по своим угодьям. И тут пробегает нечто (актёр в костюме розового фламинго. — Прим. Лайфа). Я вообще считаю, что на современных актёров, конечно, надо охотиться, чтобы они не бегали по полям аристократов. <…> Конечно, это можно было бы актёрски гораздо лучше сделать, но это уже исключительно момент профессиональный", — цитирует Пятый канал Понасенкова.

Клип не несёт никакой просветительской функции. Наоборот, картина имеет шуточный характер, подчеркнул Понасенков. По словам публициста, любое искусство, "будь то клип или песня", не должно иметь специального посыла.

"Искусство — это лёгкость, наслаждение, фантазия. И самое главное, чтобы это было нескучно, интересно и талантливо. <…> Я бы сказал, что жизнь нормального человека более маразматична, чем те шутки, которые специально придумали как нечто нарочитое и яркое в этом клипе", — заявил собеседник.