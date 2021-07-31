В Питере с разницей в несколько минут велосипедистки врезались в машины на одном месте
Если первой повезло — отделалась только испугом, то вторую пришлось отправлять в больницу — она сломала нос и получила сотрясение мозга.
В Питере с разницей в несколько минут велосипедистки врезались в машины на одном месте. Видео © LiFE
В Санкт-Петербурге на улице Гороховой Адмиралтейского района девушка ехала на велосипеде по проезжей части и врезалась в открытую дверь остановившейся машины БМВ 5 GT. Через несколько минут по улице ехали сотрудники ППС на служебном автомобиле "Хёндай-Солярис", они остановились посмотреть, что произошло с БМВ. В это же время на своём велосипеде ехала 27-летняя Галина К., которая повторила ДТП своей предшественницы, но врезалась в открытую дверь уже патрульного авто.
В первом случае (с БМВ) девушка не пострадала, ДТП не регистрировалось, а вот Галине не повезло. Её на машине скорой помощи отправили в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и сломанным носом.
Галина пояснила затем, что полицейские сами позвонили в скорую помощь, а вот ДПС она вызвала сама, так как сотрудники ППС отказывались это делать, сказав ей, что случай не является ДТП.
По второму ДТП с участием патрульного авто возбудили административное расследование по ст.12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и назначили служебную проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Воркуте пьяный водитель "десятки" прокатил полицейского на капоте. Правоохранители пытались остановить неугомонного автомобилиста, но тот упорно двигался вперёд. В итоге мужчину всё-таки удалось задержать.
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