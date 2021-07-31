"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом московском дерби сезона
Команда Марко Николича одержала важнейшую победу на фоне слухов о распродаже целого ряда лидеров.
Фото © Twitter / "Локомотив"
"Локомотив" одержал вторую победу в РПЛ, обыграв в московском дерби ЦСКА со счётом 2:1.
Счёт в первом тайме открыл Кристиян Бистрович мощным ударом со штрафного. Однако уже через несколько минут Фёдор Смолов счёт сравнял, а во втором тайме Рифат Жемалетдинов принёс победу красно-зелёным.
Таким образом, подшефные Марко Николича набрали шесть очков на старте РПЛ и сравнялись по баллам с "Рубином" и "Динамо". Добавим, что победу железнодорожники одержали на фоне слухов о массовой распродаже лидеров команды.
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