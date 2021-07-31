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"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом московском дерби сезона

Команда Марко Николича одержала важнейшую победу на фоне слухов о распродаже целого ряда лидеров.

31 июля, 18:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/1421537828433969159/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Локомотив"</a></p>

Фото © Twitter / "Локомотив"

"Локомотив" одержал вторую победу в РПЛ, обыграв в московском дерби ЦСКА со счётом 2:1.

Счёт в первом тайме открыл Кристиян Бистрович мощным ударом со штрафного. Однако уже через несколько минут Фёдор Смолов счёт сравнял, а во втором тайме Рифат Жемалетдинов принёс победу красно-зелёным.

Полузащитник "Локомотива" Крыховяк не попал в заявку на матч с ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" Крыховяк не попал в заявку на матч с ЦСКА

Таким образом, подшефные Марко Николича набрали шесть очков на старте РПЛ и сравнялись по баллам с "Рубином" и "Динамо". Добавим, что победу железнодорожники одержали на фоне слухов о массовой распродаже лидеров команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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