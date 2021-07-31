"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом московском дерби сезона

"Локомотив" одержал вторую победу в РПЛ, обыграв в московском дерби ЦСКА со счётом 2:1.

Счёт в первом тайме открыл Кристиян Бистрович мощным ударом со штрафного. Однако уже через несколько минут Фёдор Смолов счёт сравнял, а во втором тайме Рифат Жемалетдинов принёс победу красно-зелёным.