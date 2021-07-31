Переговоры о транзите газа следует вести с "Газпромом", заявили в "Нафтогазе"
В настоящее время стороны не организуют такой процесс, а диалог с Берлином по данному вопросу неуместен, указали в Киеве.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На Украине выразили готовность провести переговоры с российским "Газпромом" о продолжении транзита газа через территорию Незалежной после 2024 года. Об этом заявил в субботу глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Как объяснил Витренко, необходимо вести переговоры с "Газпромом", однако пока стороны не организуют такой процесс.
"К сожалению, переговоров нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", — указал Витренко.
По словам главы "Нафтогаза", Украина настаивает на параллельных переговорах с европейскими компаниями, а лучше начать их до контактов с "Газпромом". В Киеве считают, что не только российская корпорация заинтересована в бронировании мощностей.
Напомним, ранее стало известно, что Украина рассматривает сценарий, при котором Россия может полностью прекратить транзит газа через территорию Незалежной, вплоть до демонтажа труб для недопущения подобной возможности в будущем.
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