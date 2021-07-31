Следователи задержали подозреваемых в похищении и убийстве иностранца в Брянске
Расправу они учинили из мести спустя два года после трагедии, произошедшей в одном из ночных клубов Москвы.
Задержание учинивших расправу над гражданином Таджикистана. Видео © СУ СКР по Брянской области
В трёх регионах России — Москве, Подмосковье и Дагестане — полицейские провели задержания предполагаемых участников похищения и убийства гражданина Таджикистана в июле 2021 года. Речь идёт об организаторе и трёх его подельниках — двух жителях Московской области и одном жителе Дагестана. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области.
Сообщается, что в сентябре 2019 года иностранец в ходе ссоры убил 21-летнего уроженца Дагестана в одном из ночных клубов Москвы и скрылся от полиции. По версии следствия, в июне этого года отец погибшего договорился с 43-летним и 38-летним земляками о поиске и убийстве сбежавшего. Подельники нашли злоумышленника в Брянске. Нападавшие вошли к мужчине домой, нанесли несколько ударов и, надев пакет на голову, увезли в лес, где заранее вырыли яму.
Задержания провели сотрудники СК, МВД и ФСБ. Четверых участников кровной мести отправили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Новгородской области 34-летний ранее судимый местный житель устроил пьяный дебош в квартире у своего знакомого — прапорщика полиции. В ходе конфликта мужчина дважды ударил оперативника кирпичом по голове.
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