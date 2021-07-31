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Следователи задержали подозреваемых в похищении и убийстве иностранца в Брянске

Расправу они учинили из мести спустя два года после трагедии, произошедшей в одном из ночных клубов Москвы.

31 июля, 18:42

Фото © СУ СКР по Брянской области

Задержание учинивших расправу над гражданином Таджикистана. Видео © СУ СКР по Брянской области

В трёх регионах России — Москве, Подмосковье и Дагестане — полицейские провели задержания предполагаемых участников похищения и убийства гражданина Таджикистана в июле 2021 года. Речь идёт об организаторе и трёх его подельниках — двух жителях Московской области и одном жителе Дагестана. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области.

Сообщается, что в сентябре 2019 года иностранец в ходе ссоры убил 21-летнего уроженца Дагестана в одном из ночных клубов Москвы и скрылся от полиции. По версии следствия, в июне этого года отец погибшего договорился с 43-летним и 38-летним земляками о поиске и убийстве сбежавшего. Подельники нашли злоумышленника в Брянске. Нападавшие вошли к мужчине домой, нанесли несколько ударов и, надев пакет на голову, увезли в лес, где заранее вырыли яму.

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Фото © СУ СКР по Брянской области

Фото © СУ СКР по Брянской области

Задержания провели сотрудники СК, МВД и ФСБ. Четверых участников кровной мести отправили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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