Следователи задержали подозреваемых в похищении и убийстве иностранца в Брянске

В трёх регионах России — Москве, Подмосковье и Дагестане — полицейские провели задержания предполагаемых участников похищения и убийства гражданина Таджикистана в июле 2021 года. Речь идёт об организаторе и трёх его подельниках — двух жителях Московской области и одном жителе Дагестана. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области.

Сообщается, что в сентябре 2019 года иностранец в ходе ссоры убил 21-летнего уроженца Дагестана в одном из ночных клубов Москвы и скрылся от полиции. По версии следствия, в июне этого года отец погибшего договорился с 43-летним и 38-летним земляками о поиске и убийстве сбежавшего. Подельники нашли злоумышленника в Брянске. Нападавшие вошли к мужчине домой, нанесли несколько ударов и, надев пакет на голову, увезли в лес, где заранее вырыли яму.