В Екатеринбурге умер основатель и худрук театра "Щелкунчик" Михаил Коган
По словам его коллеги, незадолго до смерти 75-летний артист попал с инсультом в больницу.
Михаил Коган. Фото © Культура. Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге скончался основатель и художественный руководитель театра балета "Щелкунчик" Михаил Коган. Заслуженному деятелю искусств России было 75 лет.
"Это потеря. Он болел много, но всегда как птица Феникс. Даже ковид победил", — сказала заведующая литературно-драматургической частью театра Майя Давыдовская в беседе с порталом Е1.
По словам собеседницы, худрук и основатель "Щелкунчика" ушёл из жизни в больнице, куда на днях попал с инсультом. К слову, этот тяжёлый недуг ранее уже был у Когана.
Ранее Лайф сообщал, что умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Народному артисту СССР было 86 лет.
Комментариев: 0