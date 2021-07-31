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В Екатеринбурге умер основатель и худрук театра "Щелкунчик" Михаил Коган

По словам его коллеги, незадолго до смерти 75-летний артист попал с инсультом в больницу.

31 июля, 18:19
<p>Михаил Коган. Фото © <a href="http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/673/i286336/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Культура. Екатеринбург.рф</a></p>

Михаил Коган. Фото © Культура. Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге скончался основатель и художественный руководитель театра балета "Щелкунчик" Михаил Коган. Заслуженному деятелю искусств России было 75 лет.

"Это потеря. Он болел много, но всегда как птица Феникс. Даже ковид победил", — сказала заведующая литературно-драматургической частью театра Майя Давыдовская в беседе с порталом Е1.

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По словам собеседницы, худрук и основатель "Щелкунчика" ушёл из жизни в больнице, куда на днях попал с инсультом. К слову, этот тяжёлый недуг ранее уже был у Когана.

Ранее Лайф сообщал, что умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Народному артисту СССР было 86 лет.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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