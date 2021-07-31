В Екатеринбурге умер основатель и худрук театра "Щелкунчик" Михаил Коган

В Екатеринбурге скончался основатель и художественный руководитель театра балета "Щелкунчик" Михаил Коган. Заслуженному деятелю искусств России было 75 лет.

"Это потеря. Он болел много, но всегда как птица Феникс. Даже ковид победил", — сказала заведующая литературно-драматургической частью театра Майя Давыдовская в беседе с порталом Е1.

По словам собеседницы, худрук и основатель "Щелкунчика" ушёл из жизни в больнице, куда на днях попал с инсультом. К слову, этот тяжёлый недуг ранее уже был у Когана.